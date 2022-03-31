Москва, 31 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В ближайшее время в РФ спрос на сахар вернется в рамки нормы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

(сс)ring Сахар

«Несколько недель назад пара фото в социальных сетях с пустыми полками из-под сахара и будоражащие сознание комментарии о росте цен и дефиците стимулировали граждан быстрее покупать этот продукт. Пожилых людей на такое поведение подстегнули скорее не медиа, а опыт перестроечных времен. Однако я думаю, что спрос на сахар в ближайшее время вернется в рамки нормы, — сказал Демин. — Причем полезно знать, что в год здоровому человеку целесообразно употреблять не более 8 кг сахара. Превышение этого показателя может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Увы, но жители РФ не придерживаются расчетов Минздрава: в 2020 году объем потребления сахара на человека в России превысил 30 кг».

Как полагает Демин, ожидать серьезного снижения цен на сахар пока не стоит.

«Да, это социально значимый товар и наценка на него в торговых сетях минимальна. Но надо понимать, что рынок диктует свои условия, ограничивая которые, мы придем к дефициту товара, — сказал Демин. — Осенью вероятен рост спроса на сахар в связи с сезоном заготовок, вероятно, что поднимутся и цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ибрагим Рамазанов заявил, что на мировом рынке спрос на сахар не спадает, что делает его очень привлекательным для российских экспортеров.