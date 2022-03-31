Москва, 31 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на военную службу в 2022 году. Документ размещён 31 марта на официальном портале правовой информации.

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Согласно указу президента, призыв граждан РФ на срочную военную службу будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля 2022 года

В Вооружённые силы России призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тысяч 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года на срочную службу были призваны 134 тысяч. 650 человек, весной 2020 года — 135 тысяч.

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