Барнаул, 31 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 31 марта 2022 года вакцинированы 1 393 270 человек (+1434 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Наталья Диева Вакцина

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Из общего числа привитых 57 166 жителей региона получили первую прививку (+374 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 235 766 (+567 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 100 338 ревакцинированных (+493 за сутки).

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