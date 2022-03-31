Ижевск, , 11:45 — REGNUM Удмуртия получила аванс в размере 1,8 млрд рублей на покупку лекарств. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Производство лекарств Blahovskaya

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Она уточнила, что территориальный фонд ОМС (обязательного медицинского страхования) Удмуртии направит эти средства на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, медицинских изделий и инструментария, реактивов, химикатов, расходных материалов.

Эта мера даст возможность больницам и поликлиникам республики сформировать запас всего необходимого опережающими темпами.

«Это позволит обеспечить материальную устойчивость наших медорганизаций в условиях санкций», — подчеркнула зампред правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, c 19 по 25 марта по разным каналам в Министерство здравоохранения Удмуртии поступило 116 обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Больше 90 обращений связаны с отсутствием необходимых препаратов в розничной сети. Из них порядка 80% — вопросы о лекарствах, которые уже давно не завозятся на рынок по решению поставщика или те, которые действительно оказались в дефиците из-за ажиотажного спроса.

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