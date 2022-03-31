Пенза, 31 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 279 случаев заражения коронавирусом, больничный закрыли 827 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 41 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Pixabay.com Больница

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По состоянию на 31 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 179 221 случай. Выздоровели за время пандемии 166 315 пациентов, скончались 5585 человек, в том числе четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлен до 30 апреля включительно.

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