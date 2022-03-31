Ханты-Мансийск, 31 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 31 марта госпитализировали 17 больных с COVID-19, 401 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, на 17 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 31 марта является Ханты-Мансийск — 41.

С начала пандемии в Югре к 31 марта насчитывается 206 833 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 201 437 пациентов, 2511 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее)