Ереван, 31 марта 2022, 11:43 — REGNUM Антикоррупционный совет Армении ходатайствует об аресте министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи обвиняют министра в получении взятки в особо крупных размерах. Сообщается, что в рамках этого дела обвинения предъявили ещё восьмерым предполагаем участникам, а также десять человек являются подозреваемыми.
«Предварительное следствие выяснило, что Пилоян при содействии своего помощника А. Х. получил крупную взятку от ЗАО, сотрудничающего с министерством», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при обыске у Пилояна нашли оружие и боеприпасы.
Напомним, обыски в МЧС Армении прошли 28 марта. В тот же день Пилоян ушёл в отпуск.
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