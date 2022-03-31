Ереван, , 11:43 — REGNUM Антикоррупционный совет Армении ходатайствует об аресте министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следователи обвиняют министра в получении взятки в особо крупных размерах. Сообщается, что в рамках этого дела обвинения предъявили ещё восьмерым предполагаем участникам, а также десять человек являются подозреваемыми.

«Предварительное следствие выяснило, что Пилоян при содействии своего помощника А. Х. получил крупную взятку от ЗАО, сотрудничающего с министерством», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при обыске у Пилояна нашли оружие и боеприпасы.

Напомним, обыски в МЧС Армении прошли 28 марта. В тот же день Пилоян ушёл в отпуск.

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