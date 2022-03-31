Новосибирск, , 11:39 — REGNUM В Новосибирской области на текущий момент поставки продовольствия в магазины происходят регулярно, проблем с логистикой нет. Об этом на заседании оперштаба сегодня, 31 марта, заявили представители торговых сетей.

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По их данным, сахар, соль и крупы имеются в достаточном запасе и разного ценового сегмента.

При этом наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахар. В ближайшие две недели в торговые сети планируется поступление около 1100 тонн сахара.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рекомендовал торговым сетям наладить сотрудничество с местными товаропроизводителями.