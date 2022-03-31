Чита, 31 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Садоводы Забайкалья будут поставлять в цветочные салоны собственно выращенные цветы и кустарники, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Цветы

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Сеть салонов «Королевство цветов» заключила договоры с читинскими садоводами на поставку растений. Как отмечает владелица магазина Светлана Одинцова, это один из хороших способов развития в период действия антироссийских санкций.

«Недавно заключили договоры с нашими читнискими садоводами, которые выращивают рассаду, и кустарники. Мы развиваемся, открыли новое направление для жителей. У нас много огородников, поэтому открыли все для дачи и огорода. Предлагаем большой ассортимент: и семена, и шланги, и поливочные инструменты, и удобрения», — говорит Светлана Одинцова.

Также в салон начали поставлять цветы из дружественных России стран.

«Мы ищем возможности, недавно получили розу из Казахстана. Да, немного мелковатая, не такая, как те, что поставляли ранее. Но по стойкости она ничем не уступает розам из других стран. Мы сейчас направлены на то, чтобы процветать. Я — россиянка, люблю наш край, я — патриот своей Родины. Мы жили, живем, и будем процветать. Всех предпринимателей призываю искать возможности, мы выстоим, все будет хорошо. Это я точно знаю!» — подчеркнула Светлана Одинцова.

Напомним, экономическая борьба между Россией и странами Запада продолжается. Российские власти и бизнес работают над минимизацией понесенного ущерба, анализируя ситуацию и налаживая новые цепочки поставок. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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