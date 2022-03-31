Самара, 31 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Четвертый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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На этот раз спецсостав доставил в регион 449 человек, в том числе матерей с детьми, инвалидов, пожилых людей.

«Конечно, люди встревожены. И наша главная задача — их успокоить, чтобы они поняли, что находятся в безопасности. Я абсолютно уверен, что практически все жители Самарской области сочувствуют тем, кто прибыл к нам. И, конечно, каждый, кто помогает с вещами, кто вносит благотворительную помощь для обеспечения переселенцев всем необходимым, проявляют свои лучшие человеческие качества. Наверное, это то, что отличает нас — жителей Самарской области», — приводит пресс-служба слова первого-вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Сообщается, что эшелон с вынужденными переселенцами прибыл на железнодорожный вокзал Тольятти с задержкой, поскольку поезд был вынужден останавливаться в пути для оказания пассажирам медицинской помощи.

«Мы заранее знаем поименно всех прибывающих, понимаем, кто из них нуждается в неотложной медицинской помощи, в том числе в госпитализации. Бригады скорой помощи и лечебные учреждения к этому готовы. Мы также заранее знаем, где едут инвалиды или люди, испытывающие трудности с передвижением», — приводит пресс-служба слова главы Тольятти Николая Ренца.

Сообщается, что беженцев встречают волонтеры с инвалидными колясками, а также с колясками для грудных детей.

Отмечается, что с железнодорожного вокзала вынужденных переселенцев доставили в Кинель-Черкассы, Новокуйбышевск, а также в Красноярский и Сергиевский районы. В Тольятти пункт временного размещения принял 55 человек, включая 8 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 марта в Самарскую область прибыл поезд с 440 беженцами из Донбасса.