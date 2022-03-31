Москва, 31 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум.

Tumisu Инвестиции

В Москве объем инвестиций в экономику города за 11 лет (с 2011 года) увеличился в 3,4 раза и превысил 30 трлн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Наиболее привлекательны для инвесторов фармацевтическая, медицинская и химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника. В 2021 объем инвестиций крупных и средних организаций составил 3,5 трлн рублей

По данным Росстата, по итогам 2021 года на долю Москвы приходится 21,1% общероссийского объема инвестиций в основной капитал страны. В 2021 году вложения превысили 4,8 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять лет в экономику Москвы инвестировали 24 трлн рублей.

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