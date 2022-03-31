Самара, 31 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Региональные бренды одежды в Самарской области занимают ниши уходящих иностранных конкурентов. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Анатолий Круглов На швейной фабрике

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Сообщается, что в результате санкционных ограничений и ухода некоторых иностранных брендов одежды с рынка России начинают активно развиваться местные предприятия. Они получили возможность занять свободные ниши, увеличить количество клиентов, а также освоить новые направления работы и увеличить объемы производства.

Так, Самарский дизайнер, предприниматель, начинала свою работу четыре года назад с небольшого производства футболок. После двух лет работы предприятие значительно увеличило ассортимент женской одежды, создав собственный бренд и наладив работу с местными производствами.

По словам дизайнера, новые экономические условия не только не стали стоп-фактором для развития, а наоборот, дали стимул для дальнейшего развития.

«Конечно, сначала нам всем было немного страшно, что же будет дальше и будут ли люди хотеть наряжаться. Но теперь нам стало понятно, что это большой толчок к росту. Мы уже планировали наращивать объем выпускаемой продукции. Если год назад мы покупали один рулон ткани на одну модель платья, то в этом покупаем уже минимум четыре. В условиях новой реальности мы задумываемся: а не купить ли нам восемь рулонов. Мы поняли, что все равно люди будут одеваться, хотеть выделяться. Поэтому мы очень надеемся, что сможем использовать новые условия работы в свою пользу», — приводит пресс-служба слова предпринимателя.

Отмечается, что этот дизайнер генерирует занятость как для сотрудников своего предприятия, так и для коллективов четырех областных фабрик, которые отшивают для бренда по две тысячи изделий каждый месяц. При этом два производства расположены в Самаре, одно производство находится в Тольятти, имеется фабрика в Москве и швеи в Самаре.

Материалы для пошива одежды закупаются у как у российских поставщиков, так и поставляются из Турции и Китая.

Сообщается, что представители правительства Самарской области постоянно встречаются с бизнесменами и обсуждают текущую ситуацию и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. По итогам встреч разрабатываются предложения по актуальным мерам поддержки, которые затем направляются на рассмотрение в правительство России.