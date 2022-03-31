Стокгольм, 31 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик в Скандинавии SAS («Скандинавские авиалинии»), уже несущий большие убытки, может добавить в свой список еще одну проблему. В разгар переговоров о новом коллективном договоре со своими работниками представители профсоюза вышли из переговорного процесса. Теперь существует большой риск, что пилоты объявят забастовку. Об этом 31 марта сообщил телеканал SVT.

Alan Wilson SAS Scandinavian Airlines

За два дня до истечения срока действия существующего коллективного договора, профсоюз решил прекратить переговоры 29 марта. Процесс обсуждения между работодателями и профсоюзом начался 28 марта и должен был продлиться две недели.

«Мы не видим никаких условий для заключения соглашения», — сказал в интервью новостной службе ТТ представитель профсоюза Мартин Линдгрен.

Причиной провала переговоров являются планы SAS провести масштабные сокращения персонала.