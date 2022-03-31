В Челябинской области вылечились ещё 818 ковид-пациентов
Челябинск, 31 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 818 граждан. Об этом 31 марта сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего за весь период пандемии выздоровели 302 636 пациентов А обнаружили коронавирус у 318 522 человек.
Больных COVID-19 на утро 31 марта насчитывается 7150 человек. А скончались от ковида ещё шестеро граждан.