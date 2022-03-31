Якутск, 31 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Внесение элементов государственного планирования в экономику России — это шаг в будущее и способ уменьшить последствия кризиса. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов 31 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«В стране накоплен большой опыт государственного планирования, ещё с советских времён, так называемый госплан. Из современных стран государственное планирование, государственные заказы и прочее регулирование экономики сильно развито в Китайской народной республике. Ну и из самого свежего опыта — это опыт Иркутской области пару лет назад, где губернатор Сергей Левченко вводил элементы государственного плана на период своего губернаторства. В результате бюджет региона вырос почти на 200%. Очень большая цифра для региона, а если ввести это в масштабах страны или, хотя бы и в порядке эксперимента, на северных территориях, то это был бы хороший опыт для России в целом», — отметил Андрей Данилов.

По его мнению, госпланирование позволит более умело распределять бюджетные средства в условиях кризиса. Сейчас стране необходимо экономить и тщательно планировать, где и что закупать. Особенно необходима эта мера для Якутии, которая вынуждена планировать на долгий срок из-за северного завоза, подчеркнул эксперт.

«В экономике будут одни плюсы от государственного плана. Ну и, естественно, это может укрепить национальную валюту — рубль. Мы покажем, что у нас серьёзное государство, которое видит перспективы. От слов надо переходить к делу, и в этот раз уже действительно нет времени на раскачку», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 5,6 млрд рублей бюджетных займов намерена взять Якутия в связи с усложняющейся ситуацией в экономике. Меры поддержки в условиях санкций глава региона Айсен Николаев обсудил не встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым.