Государственное планирование спасёт экономику России — эксперт
Якутск, 31 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Внесение элементов государственного планирования в экономику России — это шаг в будущее и способ уменьшить последствия кризиса. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов 31 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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По его мнению, госпланирование позволит более умело распределять бюджетные средства в условиях кризиса. Сейчас стране необходимо экономить и тщательно планировать, где и что закупать. Особенно необходима эта мера для Якутии, которая вынуждена планировать на долгий срок из-за северного завоза, подчеркнул эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, до 5,6 млрд рублей бюджетных займов намерена взять Якутия в связи с усложняющейся ситуацией в экономике. Меры поддержки в условиях санкций глава региона Айсен Николаев обсудил не встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым.