Москва, 31 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. По итогам дня 30 марта баррель нефти марки Brent подорожал на 1,25%, до $112,60, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Noonpost.net Нефтедобыча

Цена нефти подросла, так как появился скепсис в отношении прогресса на переговорах между РФ и Украиной и к трейдерам вернулись опасения в отношении поставок нефти из России.

Также нефтяной рынок получил поддержку от отчета по запасам нефти. Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, уменьшились на 3,45 млн баррелей, до 409,95 млн баррелей (прогноз был — 2 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 785 тыс. баррелей и составили 238,83 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей), дистиллятов — на 1,4 млн баррелей, до 113,53 млн баррелей (1,5 млн баррелей).

Сегодня, 31 марта, на торгах в Азии нефть подешевела на 5,20%, до $106,68 за баррель. США рассматривает возможность высвобождения из стратегического резерва миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении нескольких месяцев.

Рынок негативно воспринял информацию, но должен быстро адаптироваться к ней.

Сегодня в центре внимания находится встреча ОПЕК+. Ожидается, что альянс будет придерживаться планов увеличить в мае объём добычи ещё на 400 тыс. баррелей в день. Для некоторых членов группы объем может увеличиться.

На сегодняшний день поддержкой для нефти марки Brent выступает уровень $103. От нее ожидается восстановление цены до $110.

Читайте также: Цены на нефть резко упали на 5% на фоне новостей из США