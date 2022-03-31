Иркутск, , 10:59 — REGNUM Индекс производства сельхозпродукции в Иркутской области выше среднего по стране. Развитие АПК обсудили во время рабочей встречи министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.

Аграрии © Светлана Шаповалова

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В 2021 году индекс производства в регионе составил 101,2%. Увеличен сбор зерновых, рапса, картофеля. Выросло производство скота, птицы и молока, увеличился показатель по надоям. Для планомерного роста урожайности сельхозкультур, по словам главы федерального ведомства, необходимо обратить внимание на объёмы внесения удобрений.

Дмитрий Патрушев отметил, что позитивные результаты во многом обусловлены господдержкой отрасли. Глава Минсельхоза подчеркнул необходимость оперативного доведения средств до аграриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области система поддержки модернизации производств, созданная в рамках нацпроекта «Производительность труда», даже в кризисный 2021 год помогла нарастить объем производства промышленной продукции и остаться в лидерах.

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