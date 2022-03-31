Мадрид, 31 марта 2022, 10:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступит в режиме видеоконференции на пленарном заседании Конгресса депутатов Испании 5 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель парламента Меричель Батет.
Выступление украинского президента начнётся в 16:00 по мадридскому времени.
Батет отметила, что на мероприятии, которое будет также открыто для сенаторов, помимо выступления Зеленского, несколько слов скажут сама председатель парламента и премьер-министр Испании Педро Санчес.