Мадрид, 31 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выступит в режиме видеоконференции на пленарном заседании Конгресса депутатов Испании 5 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель парламента Меричель Батет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Выступление украинского президента начнётся в 16:00 по мадридскому времени.

Батет отметила, что на мероприятии, которое будет также открыто для сенаторов, помимо выступления Зеленского, несколько слов скажут сама председатель парламента и премьер-министр Испании Педро Санчес.