Чита, 31 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 29 марта, всего в регионе привит первым компонентом 690 203 человека (+1431 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 639 606 (+1720 за двое суток). Это несколько больше, чем двумя днями ранее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Повторно вакцинировался 197 167 забайкальцев (+ 1216 за двое суток).

Также первый компонент вакцины получили 937 детей (+5 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 662 (0 за двое суток).

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