Якутск, 31 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. До 5,6 млрд рублей бюджетных займов намерена взять Якутия в связи с усложняющейся ситуацией в экономике. Меры поддержки в условиях санкций глава региона Айсен Никаолев обсудил не встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе правительства региона.

Бюджет

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Бюджет Якутии на 2022 год будут корректировать в целью сохранить доходы населения. С главой Минфина также обсуждалась реализация антикризисной программы в регионе. В этом году республика получит 56,8 млрд рублей федеральных дотаций — на 5,2 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Озвучив необходимость получить бюджетные кредиты на сумму до 5,6 млрд рублей, Айсен Николаев поблагодарил Антона Силуанова за внимание, уделяемое региону. Он также рассказал о том, как в республике идёт реализация проектов, на которые бюджетные кредиты были получены ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержание стабильности в Якутии и обеспечение развития в условиях санкционного давления заложили в бюджете региона 14,9 млрд рублей. Финансируемые меры нужны для обеспечения стабильности в сферах занятости и доходов населения, завоза продовольствия, поддержки ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса.