Барнаул, , 10:11 — REGNUM Власти Алтайского края и депутаты регионального парламента обеспокоены ситуацией, складывающейся в секторе крупного жилищного строительства, где наблюдается спад спроса, вызванный во многом повышением кредитных ставок. Подробности 31 марта сообщает телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по итогам правительственного часа.

Жилье в Барнауле © Светлана Шаповалова

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Как пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев, правительство края тесно взаимодействует с федеральным правительством, застройщиками и проектными организациями в части проработки мер поддержки строительной отрасли.

«От Алтайского края в Правительство РФ направлены предложения по минимизации рисков для предприятий строительной индустрии, которые поддержали и депутаты АКЗС. Сейчас разрабатывается федеральное постановление, которое позволит создать механизмы перерасчета сметно-проектной документации и поддержки строительной отрасли», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марте 2021 года стало известно, что Алтайский край из федерального бюджета получит порядка одного миллиарда рублей в связи с ростом цен на строительные ресурсы. Бюджетные ассигнования предоставляются из резервного фонда Правительства РФ.

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