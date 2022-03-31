Барнаул, 31 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Проблемы на рынке стройматериалов и другие внешние факторы, возникшие из-за антироссийских санкций, не повлияли на работу по возведению объектов социальной сферы в Алтайском крае. Об этом в ходе правительственного часа в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Его слова 31 марта цитирует телеграм-канал АКЗС.

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По информации главы минстроя, в 2021 году было завершено строительство 48 объектов, в том числе девяти детских садов, восемнадцати ФАПов, театра кукол «Сказка», ряда крупных объектов спортивного и медицинского профиля.

По оценке министра, строительство соцобъектов в 2022 году будет проведено в запланированные сроки.

«В этом году планируется завершить строительство четырех детских садов и школ, поликлиники в с. Советское и инфекционного корпуса Павловской ЦРБ и физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле», — уточнил Иван Гилев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иван Гилев заявлял, что жилищное строительство Алтайского края практически не зависит от импорта и продолжается в полном объеме, а вот строительство социальных объектов больше зависимо от импорта, поскольку идет «под ключ» с инженерным оборудованием, автоматикой, системами кондиционирования и пожаротушения.

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