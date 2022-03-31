Москва, 31 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Желание США получать минеральные удобрения из России понятно, это возможно при соблюдении ряда условий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

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«Но во главу угла мы должны, в первую очередь, поставить свои интересы и посчитать реальную потребность в минеральных удобрениях на проведение посевных работ уже в 2023 году и объявить цену на них уже сейчас, чтобы аграрии в спокойном режиме смогли закупать их в течении всего года», — сказала Школкина.

По ее убеждению, сверх собственных потребностей производители удобрений могут поставлять удобрения за рубеж в твёрдой валюте, то есть рублях.

В целом, говорит депутат, желание США и стран Европы получить удобрения вполне понятно, ведь без них невозможно качественно провести посевную и получить хороший урожай.

США через месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции, пишет «Коммерсантъ». Штаты приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе.