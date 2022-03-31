Саратов, 31 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В больницах Саратовской области перераспределят медицинское оборудования, закупленное ранее для диагностики и лечения коронавируса. Соответствующее поручение главным врачам дал заместитель председателя регионального правительства — министр здравоохранения области Олег Костин.

Saratov.gov.ru Новая инфекционная больница в Саратовской области

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Как отметил министр, болезнь постепенно отступает. Большого количества оборудования, которое требовалось в «пиковые» времена, объективно уже не нужно.

«Есть смысл перераспределить его по районным больницам, чтобы поддержать новой техникой лаборатории, реанимационные, диагностические отделения. Оборудование это все новое и оно еще долгое время послужит на благо и здоровье людей. Но все это нужно делать аккуратно, не с плеча», — подчеркнул Костин.

С его слов, от новых волн болезни никто не застрахован, поэтому разумность, этапность с перспективным видением ситуации должны быть главными и основополагающими принципами при перераспределении оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2022 году в рамках модернизации районных больниц планируется приобрести 198 единиц медоборудования.

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