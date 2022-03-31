Южно-Сахалинск, 31 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Происходящее на международной арене напоминает борьбу между добром и злом, при этом многие понимают, что на самом деле идёт противостояние двух систем — России и США, считает директор исторического парка «Россия — моя история» Юрий Филипенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Происходящее напоминает борьбу между добром и злом. Происходит столкновение между двумя системами. И люди осознают, что это противостояние между Россией и США. С нами Бог и именно он определит сущность тех событий, которые сейчас происходят, а история все рассудит. Нам не страшны санкции. Я как возрастной человек, который помнит 90-е годы, могу точно сказать, что хуже не будет, будет только лучше», — цитирует Филипенко телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ 31 марта опубликовало кадры применения вертолётов Ка-52 в ходе специальной военной операции России на Украине.