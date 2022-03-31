Владивосток, , 10:03 — REGNUM Предприятия Приморья взяли курс на импортозамещение — до 600 тыс. тонн кукурузы будет перерабатывать агробиоэкономический кластер в Приморье. Это позволит производить собственные биологически ценные ингредиенты для животных, уйти от экспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Корм для животных Https://pixabay.com

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Мегапроект реализует резидент ТОР «Надеждинская» — группа компаний «Арника». Уже работает фабрика «Кормбиосинтез» по производству витаминов для животных, которые поступают на внутренний рынок.

Отмечается, что по ряду витаминов предприятие может закрыть потребность на 100%.

В данный момент ведутся пусконаладочные работы на главном заводе, включающем элеваторный комплекс с глубокой биотехнологической переработкой кукурузы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ключевым вопросом, который губернатор Омской области Александр Бурков обсудил на встрече с членами Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, стало ускорение темпов импортозамещения в регионе.