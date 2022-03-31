Севастополь, 31 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 26 пациентов, сообщили 31 марта в департаменте здравоохранения города. Накануне, 30 марта, сообщалось о 37 попавших в больницу пациентах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Выписаны 32 пациента. На данный момент в больницах находится 234 пациента, из них 154 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте. Свободными в ковид-стационарах региона остаётся 200 коек.

За сутки в городе подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19 — на четыре меньше, чем сутками ранее. Скончались ещё пять ковид-пациентов.

С начала пандемии на территории Севастополя подтверждено81 692 случая заражения коронавирусом, выздоровели 78 718, скончались 2 276 человек.