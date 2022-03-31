Ульяновск, , 09:45 — REGNUM В Ульяновской области запас лекарственных препаратов для льготной категории граждан, в том числе импортных средств, сформирован на 3 — 8 месяцев в зависимости от вида лекарств. Есть «сложности по некоторым позициям» из-за ажиотажного спроса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Исполняющая обязанности директора Ульяновской госаптеки Ирина Абаимова в ходе рабочего визита губернатор Алексея Русских заявила, что закупки лекарств для льготников организованы с ноября 2021 года, и в настоящее время запас препаратов, в том числе импортных, сформирован на несколько месяцев: в частности, инсулина хватит на три месяца, препаратов для больных с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями — на 6−8 месяцев.

Отмечается, что перебоев в поставках нет. Глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков заверяет, что закупка продолжается «в плановом режиме»:

«Практически все поставщики подтвердили исполнение своих обязательств по заключённым контрактам. Но возникают сложности по некоторым позициям в розничной продаже в связи с ажиотажным спросом».

Министр также добавил, что жители закупают препараты с расчётом на полгода вперёд, поэтому спрос вырос в пять раз. Он также заверил, что препараты есть в наличии у производителей и поставщиков, поэтому «скоро они поступят в аптеки».

Напомним, что государственная аптека Ульяновской области включает склад и 36 аптек. В 2021 году через сеть отпущено свыше 1,5 млн упаковок лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Росздравнадзор заблокировал более 16 тыс. ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через Интернет. В марте 2022 года ведомство заявляло о случаях активных перепродаж лекарств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы.

Подробнее: Росздравнадзор обнаружил факты незаконной перепродажи лекарств