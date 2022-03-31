Цхинвал, , 09:43 — REGNUM Бывший министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, которому ЦИК отказал в регистрации на выборах президента республики, призвал сторонников поддержать депутата парламента, председателя оппозиционной «Народной партии» Александра Плиева. Это заявление экс-глава минобороны разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вы знаете, что беспредельное вмешательство административного ресурса действующей власти в процедуру регистрации меня, как кандидата в президенты, не позволяет мне дальнейшее участие в избирательной кампании», — написал Гассеев.

Он заявил, что «здоровые» политические силы теперь должны объединиться вокруг Плиева. По мнению бывшего министра, этот кандидат обладает нужными качествами для главы республики.

Напомним, выборы президента Южной Осетии должны состояться 10 апреля. Действующий глава республики Анатолий Бибилов будет избираться на второй срок. Он снял с поста минобороны Гассеева, после того, как тот опоздал на заседание правительства из-за встречи с избирателями.

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