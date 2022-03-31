Канберра, 31 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Паводковые воды в северной части Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) начинают постепенно отступать. Спасательные службы позволяют местным жителям вернуться домой, чтобы оценить масштабы бедствия после наводнений. Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Так, экстренные службы реагирования Нового Южного Уэльса объявили, что жители таких районов, как Маллумбимби, Норт-Максвилл, Кингс-Пойнт, Намбукка-Хедс, Кондонг, Тумбулгум и Киогл, могут вернуться домой. Предупреждения об эвакуации были отозваны.

Населенный пункт Лисмор, который стал известен на всю Австралию после разрушительного наводнения в феврале этого года, постепенно возвращается к жизни из-за спада уровня паводковых вод. В городском совете уже заявили, что река Уилсонс «медленно отступает» и опустилась ниже высоты дамбы, которая переполнилась 30 марта.

Уровень воды в реки сейчас находится на отметке 10,47 метра после пика в 11,4 метра прошлой ночью.