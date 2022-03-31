Барнаул, 31 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Крупнейшие алтайские предприятия («Нортек», «ЯШЗ Авиа», Барнаульский завод АТИ и «Барнаул РТИ») посетила делегация Минпромторга России под руководством директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Михаила Юрина. Подробности 31 марта сообщает телеграм-канал краевого правительства.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

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Цель визита — знакомство с работой предприятий и оценка их производственных мощностей, в том числе — выпуска импортозамещающей продукции. На заводе «ЯШЗ-Авиа» Михаил Юрин провел совещание по запуску производства авиационных шин для самолетов МС-21 в рамках контракта с ПАО «Иркут».

Вопросы развития внутренней кооперации и импортозамещения глава Департамента Минпромторга России обсудил также с руководством Барнаульского завода АТИ и предприятия «Барнаул РТИ».

Как сообщало ИА REGNUM, бийское химическое предприятие готово заместить иностранные стиральные порошки своей пастой «Руно», которая, по его данным, не уступает по своим свойствам дорогим стиральным порошкам мировых брендов.

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