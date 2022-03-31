Воронеж, , 09:29 — REGNUM Приговор в отношении бывшего директора ГУП ВО «Облкоммунсервис», ранее признанного виновным в получении взятки крупном размере, изменён решением Воронежского областного суда по апелляционному представлению прокуратуры 30 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. Фигурантку дела штраф заменён на реальный срок.

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38-летний директор ГУП ВО «Облкоммунсервис» решением Центрального районного суда Воронежа был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2018 года Дятлов получил через подчиненных от представителя компании-подрядчика 240 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по реконструкции водозаборных сооружений в селах Коротояк и Покровка Острогожского района.

Суд Центрального района Воронежа в январе 2022 года признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.

Прокуратура приговор обжаловала как слишком мягкий. 30 марта судебная коллегия Воронежского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила и изменила приговор районного суда.

Экс-директору ГУПа назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на три года. Приговор вступил в законную силу. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.