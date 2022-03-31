Биробиджан, 31 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области в четыре раза выросли цены на запасные части для сельскохозяйственной техники. Такое повышение стоимости глава региона Ростислав Гольдштейн назвал мародёрством, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

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О чрезвычайном росте цен губернатору рассказали представители сельхозкомпаний в Ленинском районе области. Обоснованность удорожания проанализируют представители правительства ЕАО и региональной антимонопольной службы.

Проблему обсудили на заседании антикризисного штаба автономии. Там также было принято решение помочь сельхозкомпаниям, передав им в пользование неиспользуемые муниципальные земли и обнулив налоги. Предложения поддержала прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье продовольственную безопасность намерены обеспечивать с помощью финансовых вливаний, заявил министр сельского хозяйства региона Олег Турков. Производители продуктов смогут получить льготные кредиты, на обеспечение недорогих заёмных средств будут выделяться бюджетные субсидии.