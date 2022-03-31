Москва, 31 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Некоторые страны, заявляющие об угрозе «русских хакеров», на самом деле стремятся не к пресечению противоправной деятельности, а к достижению своих политических целей. Об этом заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин заявил 30 марта на заседании рабочей группы ООН открытого состава по безопасности и использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

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Он отметил, что очень редко пользуются существующими каналами взаимодействия те, кто обвиняет Россию в хакерских атаках. При этом основная задача российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам — работа с иностранными партнёрами по пресечению противоправной деятельности с использованием информационно-компьютерных технологий.

«Мы делаем вывод, что те страны, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, но при этом не хотят работать по официальным каналам, на самом деле не заинтересованы в реальном взаимодействии, а лишь используют мнимую угрозу «русских хакеров» в политических целях», — заявил дипломат.

По его словам, в ходе сессии рабочей группы Россию ожесточённо пытались выставить нарушителем правил поведения и норм международного права. При этом не предъявлялось никаких доказательств.

Шин заявил, что серьёзный разговор о международных обвинениях в этой сфере уже назрел. Россия, как и страны Африканского союза, Пакистан, Никарагуа, полагает, что нужен универсальный, юридически обязывающий инструмент в области международной информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД заявили о развязанной против России кибервойне с участием «кибернаёмников».

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