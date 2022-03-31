В столице Еврейской АО ковидным пациентам доставляют домой лекарства
Биробиджан, 31 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии активно работают волонтёры, которые приносят лекарственные наборы горожанам с диагнозом COVID-19. В 2022 году с их помощью медикаменты доставляли более 500 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Биробиджана.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»
Читайте также: В столице Еврейской АО лекарства больным COVID-19 приносят на дом волонтёры
В том числе в волонтёрстве участвовали депутаты, рассказал председатель гордумы Биробиджана Антон Болтов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане в середине февраля возобновили практику бесплатной доставки медикаментов горожанам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Если раньше лекарства приносили только пожилым людям, то теперь доставляют всем, кто заразился коронавирусом.