Омск, 31 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Ключевым вопросом, который губернатор Омской области Александр Бурков обсудил на встрече с членами Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, стало ускорение темпов импортозамещения в регионе. Об этом Бурков сообщил 31 марта в своём телеграм-канале.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Вместе ускоряем темпы импортозамещения в Омской области. Это ключевой вопрос, который я обсудил на встрече с членами Омской ассоциации промышленников и предпринимателей», — пишет Бурков.

По его словам, по итогам 2021 года объёмы промышленного производства в регионе выросли на 3,3%. Рост (на 8,5%) зафиксирован и в первые два месяца 2022 года.

«Сейчас с учётом санкционного давления нам необходимо корректировать свои планы. Правительство Омской области делает ставку на развитие межрегиональной кооперации. Появляются заказы для наших предприятий, и мы понимаем, что нам будут поставлять в Омскую область из соседних регионов», — подчеркнул губернатор. По его словам, профильные министерства уже проводят соответствующую работу.

Также Бурков обсудил с промышленниками вопросы подготовки молодых специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбургская область решила увеличить финансирование мер поддержки всех сфер экономики.

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