Оренбург, , 07:14 — REGNUM Оренбургская область решила увеличить финансирование мер поддержки всех сфер экономики. Об этом на заседании оперштаба заявил губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас не так много времени, чтобы сориентироваться на рынке и занять все потенциальные ниши. Наша задача — сконфигурировать систему быстрого реагирования на изменения рынка, которая позволит бизнесу и власти взаимодействовать в рабочем порядке. В нашем арсенале — широкий спектр мер поддержки. К тем средствам, которые мы изначально планировали на эти цели — 1,6 млрд рублей, было решено добавить еще 1 млрд», — отметил глава региона.

Также областная власть приняла решение субсидировать процентную ставку федеральных программ поддержки для новых проектов и проектов импортозамещения. Это позволит снизить ставку с 13,5% до 8,5%. Из областного бюджета на субсидии выделяют 200 млн рублей.

Ранее правительство проинформировало о намерении внедрить новый механизм трудоустройства безработных. Работодателям за счет бюджета компенсируют разницу между желаемой соискателями зарплатой и предложением работодателя. В казне на эти цели запланировано 270 млн рублей.

На поддержку сельхозпроизводителей будет направлено 182 млн рублей. Из них 100 млн рублей пойдет на субсидирование покупки оборудования и техники в лизинг, а 82 млн — на поддержку животноводства.

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