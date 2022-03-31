Токио, 31 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. МИД Японии в своём ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» намерен обозначить принадлежащие России Южные Курильские острова как «незаконно оккупированную» РФ территорию. Об этом 31 марта сообщает газета Nikkei.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

Отмечается, что формулировка «незаконно оккупированная территория» не использовалась в японской «Синей книге» с 2011 года, когда вместо неё стала применяться отчасти более «мягкая» смысловая конструкция — «острова, на которые распространяется суверенитет Японии».

В тексте доклада 2022 года, по данным источников газеты, будет заявлено, что так называемые (в Японии) северные территории являются «исконными территориями Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией».

Также в доклад МИД будет включён пассаж о том, что специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины является «вызовом основам международного порядка, таким как запрет на применение силы и верховенство права».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ России от обсуждения мирного договора с Японией является исторически оправданным и назревшим.