Уфа, 31 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Завод по производству сжиженного природного газа намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

N Chadwick Хранилище газа

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Сообщается, что производство намерены разместить около газораспределительной станции «Салават-4». На реализацию данного проекта планируют направить порядка 1,5 млрд рублей. В результате будет создано 25 новых рабочих мест. Данный проект был включен в перечень приоритетных.

«Эксплуатация современного производственного комплекса и выпуск криогенного топлива с последующей его реализацией через сеть крио топливозаправочных пунктов позволит региону войти в число ведущих российских регионов, активно развивающих использование СПГ в качестве газомоторного топлива. Также это положительно скажется на экологической обстановке и, в целом, на уровне комфортного проживания жителей региона», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что использование сжиженного природного газа позволит уменьшить количество выбросов вредных веществ в окружающую среду. Помимо этого, применение сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива уменьшает себестоимость перевозок на 25%, а также увеличивает срок службы двигателя почти в 1,5 раза из-за выгорания топлива без нагара и остатка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут создать спецрайон для привлечения инвестиций.