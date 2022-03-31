Ульяновск, 31 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области в условиях зарубежных санкций будет создан центр компетенций по промышленному программированию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания совета по развитию информационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

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Участники обсудили проблемы, с которыми столкнулось региональное ИТ-сообщество в условиях санкционного давления на Россию. Один из таких вопросов — скорость перестройки бизнеса под внутреннего клиента.

Отмечается, что ИТ-сообщество Ульяновской области вышло с инициативой создания центра компетенций по промышленному программированию. Одна из его целей — адаптация собственных процессов и продуктов класса Open Source к отечественному программному обеспечению, обучение и переподготовка сотрудников, в том числе программистов.

Ожидается, что данный центр позволит обеспечить инженерный консалтинг в области промышленного программирования и подготовку квалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство рассматривает четвёртый по счёту пакет предложений по повышению устойчивости экономики.

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