Челябинск, 31 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Челябинской области начинают выпускать 12-метровые стеклопакеты, которые ранее завозили из-за рубежа. Их будут производить не меньше 3,8 тыс. тонн в год, сообщает областной Фонд развития промышленности.

Стекло и бетон

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Это даст возможность заместить до 90% крупноформатных стеклопакетов, а также стеклоизделий строительного назначения. На запуск новой линии ранее ФРП был одобрен заём на сумму 1,6 млрд рублей.

Также создание новой линии даст предприятию больше 50 высокопроизводительных рабочих мест. Отметим, стеклопакеты из Челябинской области уже установлены в небоскрёбах Великобритании, Белоруссии, США, Катаре, а также в ряде городов России. Стоят они и на башнях «Москва-Сити».