Южно-Сахалинск, 31 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Сахалин уже сейчас на 2/3 обеспечивает собственные нужды молоком и на 65% — овощами. Власти островного региона уверены, что в условиях санкций большую роль в ценообразовании на продукты питания играет именно развитие сельского хозяйства, об этом губернатор области Валерий Лимаренко написал в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

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В этом году на Сахалине увеличили ставки субсидий на содержание животных и суммы затрат на повышение плодородности земли.

«Я посетил крестьянско-фермерское хозяйство «Грушка», где содержат 138 голов дойного стада и производят более восьми наименований молочной продукции. В прошлом году предприятие получило субсидии на сумму более 22 миллионов рублей. На эти средства хозяйство, в том числе, приобрело новый цех по переработке и теперь может производить в полтора раза больше молока», — отметил Лимаренко.

К 2023 году на Сахалине планируют почти в два раза увеличить производство мяса птицы — с 3,8 до 6 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, работа предприятий Амурской области не останавливается, они функционируют в полную силу.