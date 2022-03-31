Москва, , 08:15 — REGNUM Цена нефти Brent на Московской бирже 30 марта возобновила рост, повысившись за день на 2,25% до $109,82 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

Сегодня, 31 марта, состоится очередная министерская встреча стран-участниц ОПЕК+.

Вероятнее всего, участники соглашения снова не будут менять параметры увеличения добычи, и опять решат продолжать увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в день.

30 марта вышли данные минэнерго США о коммерческих запасах нефти, согласно которым, за прошлую неделю запасы нефти в США упали на 3,5 млн баррелей, хотя рынок ожидал, наоборот, роста запасов на 1,02 млн баррелей.

Поскольку избытка нефти на рынке пока не ожидается, на рынок вернулся оптимизм, а после обнародования решения ОПЕК+ возможно продолжение роста нефтяных цен.

Сегодня утром мировые цены на нефть падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.

Цена нефти Brent снизилась на 4,26%, до $106,69, цена нефти WTI — на 5,43%, до $ 101,96 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор колебания цен на нефть Brent в $106—110 за баррель.

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