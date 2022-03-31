Екатеринбург, 31 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге спасатели начинают патрулировать городской пруд. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пруд оттаял

По данным Накануне.Ru, специалисты центра государственной инспекции по маломерным судам свердловского замерили толщину льда и пришли к выводу, что он уже не безопасен. Также на этой неделе здесь было уже два случая, когда проваливались люди. Оба гражданина смогли сами выбраться.

Временный пост будет патрулировать береговую линию и в случае необходимости придёт на помощь тем, кто провалился под лёд. Добавим также, что на Урале уже закрывают ледовые переправы.