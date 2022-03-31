Карпинск, Свердловская область, 31 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Карпинске Свердловской области 31 марта вынесут приговор женщине, которая держала свою маленькую дочь в шкафу. Об этом говорится на сайте суда.

Суд

Оглашение приговора начнётся в 11:00 по местному времени. Женщине вменяют истязание, оставление в опасности и ряд других преступлений. Отметим, обвинение запросило для неё шесть лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года она у себя дома родила девочку. А затем вплоть до октября систематически новорождённую одну без воды, питания и надлежащего ухода. Девочку случайно нашли подруги женщины, которые были у неё в гостях. Медикам удалось спасти ребёнка.