Владивосток, 31 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Приморье улучшается эпидобстановка по коронавирусу, в госпиталях сокращают койки, а специализированные лечебные учреждения полностью возвращаются к плановой работе. Также начинаются ремонты в больницах и поликлиниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Так, закрываются ковидные отделения в госпитале ветеранов войн, краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере. Эти профильные медучреждения сейчас проходят все необходимые дезинфекционные мероприятия.

«Уже в первой декаде апреля мы будем готовы предоставить высококвалифицированную диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь пациентам, в том числе в отделениях паллиативной помощи и гериатрии», — заверила главный врач госпиталя ветеранов войн Ольга Агеева.

На 31 марта в 20 медучреждениях края развёрнуты 1678 коек для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19. Сокращение коечного фонда идёт постепенно.

Долгожданный ремонт начался на первых трёх этажах детской поликлиники во Владивостоке на Черемуховой, 11, которая является структурным подразделением краевой детской клинической больницы №2.

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Как сообщало ИА REGNUM, в больницу Белогорска Амурской области больше не госпитализируют горожан с коронавирусом. Ковидный госпиталь закрыт из-за существенного снижения количества заболевших.