В Южной Корее президентский дворец превратят в общественное пространство
Сеул, 31 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Комитет по передаче полномочий администрации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля объявил о решении превратить резиденцию президентов страны (Голубой дом) в общественное пространство, где в числе прочих мероприятий будут проходить концерты традиционной музыки и кей-попа. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба комитета.
Отмечается, что часть площадей дворца отдадут под проведение различных выставок, а на территории бывшего президентского комплекса и в его окрестностях также будут обустроены спортивные площадки и пешеходные тропы.
Освобождение для общественных нужд Голубого дома, площадь которого в 3,4 раза больше площади Белого дома в Вашингтоне, входит в число предвыборных обещаний Юн Сок Ёля.
Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей Южной Кореи выступают против плана избранного президента Юн Сок Ёля о переносе президентского офиса в комплекс министерства обороны.