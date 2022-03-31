Сеул, 31 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Комитет по передаче полномочий администрации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля объявил о решении превратить резиденцию президентов страны (Голубой дом) в общественное пространство, где в числе прочих мероприятий будут проходить концерты традиционной музыки и кей-попа. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба комитета.

Humorahead01 Голубой дом. Сеул

пресс-служба комитета по передаче полномочий «Комплекс, где расположен Голубой дом, будет полностью обновлён и открыт для граждан после инаугурации нового президента 10 мая. В частности, его площади будут использоваться для проведения различных культурных мероприятий, таких как концерты кей-попа и традиционной корейской музыки».

Отмечается, что часть площадей дворца отдадут под проведение различных выставок, а на территории бывшего президентского комплекса и в его окрестностях также будут обустроены спортивные площадки и пешеходные тропы.

Освобождение для общественных нужд Голубого дома, площадь которого в 3,4 раза больше площади Белого дома в Вашингтоне, входит в число предвыборных обещаний Юн Сок Ёля.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей Южной Кореи выступают против плана избранного президента Юн Сок Ёля о переносе президентского офиса в комплекс министерства обороны.