Ульяновск, 31 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, 30 марта в регионе официально выявлено 444 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на 38 меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 29 марта (482 случая) — таким образом, суточное снижение составило 7,88%.

Что касается тестирований, то всего в Ульяновской области сделано 1 972 692 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе 30 марта — 6379.

Отметим, что за последние сутки число тестов значительно увеличили: 29 марта сделано 2984 исследования на коронавирус, что в 2,13 раза меньше, чем проведено 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 195 554 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 189 968 человек, скончался 4451 ковидный больной.