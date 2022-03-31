Ишим, Тюменская область, , 07:20 — REGNUM В тюменском городе Ишиме пенсионерки стали продавать сахар стаканами на улице. Об этом сообщают жители города в группе «Ишим переподслушано».

Бабушка с мимозой Ольга Заузанова © ИА REGNUM

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«Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? Бабульки возле «Монетки» продают сахар по 100 рублей стакан. Совсем уже… Вчера ездили в Маслянку, там сахар спокойно в магазине по 108 рублей за килограмм», — пишет жительница города в группе.

Ишимцы отметили абсурдность данной стихийной торговли, и в комментариях просят не судить бабушек строго. Они и нищеты боятся с их маленькими пенсиями и ростом цен, и без лекарств остаться, и за коммуналку им чем-то надо расплачиваться.

«Никуда не надо обращаться. Нет спроса — нет предложения. Эта нелепая торговля сойдёт на нет», — пишет один из участников группы.

«Ладно бабульки, мне продавец на кассе говорит что у него можно купить сахар по 100 рублей», — сообщает здесь же жительница города.

«Слышал про бабушку, которая накупила 260 килограмм сахара. Может, это она? Всю пенсию, наверное, спустила, сейчас не знает, как выжить с сахаром, но без денег», — полагает другой участник группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, сахар не является импортным товаром и не завозится в большом количестве, но даже в сложившейся ситуации ажиотажного спроса сахар имеется в наличии и ритмично отгружается.

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